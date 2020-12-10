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Прототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке. Видео

Четверг, 10 декабря 2020, 01:14
Фото: Trevor Mahlmann

Первый прототип межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "прыжок" на 12,5 километров, разбился при посадке в центре стартового стола.

Источник: трансляция запуска

Детали: 10 декабря, в 00:51:42 по Киеву при посадке Starship разбился в центре площадки для посадок. Прототип набрал высоту 12,5 киллометров и вернулся обратно на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

Тестовую модель многократного межпланетного корабля Starship впервые запустили на значительную высоту, чтобы проверить ее аэродинамику и осуществлять управляемую вертикальную посадку в заданную точку.

После неудачной посадки SpaceX написала "Отличный тест. Поздравляем команду Starship".

Starship SN8 запускали с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас.

Накануне Маск отмечал, что с "вероятностю ⅓ (33.3% - УП) запуск пройдет успешно".

Накануне испытания старший инженер SpaceX по полетам на Марс Ларс Блэкмор сказал, что этот запуск "это большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи!".

По заказу SpaceX за запуском должен был наблюдать самолет NASA WB57, который занимается аэрофотосъемкой, но за считанные минуты до взлета он сломался (!?)

Издание Everyday Astronaut публикует сравнения Starship с Falcon 9, которая на этой неделе выполнила 100-й успешный полет.

Справка: Следующие тестовые модели Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлены двигатели Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

Что предшествовало:

Микола Донєв, УП
Темы: Илон Масккосмос


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