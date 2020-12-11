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SpaceX показала обломки космического корабля Starship SN8, который разбился при посадке

Пятница, 11 декабря 2020, 06:55
SpaceX показала обломки космического корабля Starship SN8, который разбился при посадке

Первый прототип межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "прыжок" на 12,5 километров, разбился при посадке в центре стартового стола.

Источник: трансляция запуска

Детали: 10 декабря, в 00:51:42 по Киеву при посадке Starship разбился в центре площадки для посадок. Прототип набрал высоту 12,5 киллометров и вернулся обратно на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

 
В Twitter Маск пообещал сохранить на память носовую часть SN8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPD: По словам Маска, посадка не была удачной из-за малого давление топлива из малого бака в носу корабля, из-за чего скорость приземления была слишком высокой.

Прямая речь Маска: "Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления!

Мы получили все необходимые данные! Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!

Марс, мы идем!! 

Спасибо, Южный Техас за поддержку! Это ворота на Марс".

UPD: Из-за малого давления топлива один из трех двигателей не работал при посадке, а второй включился лишь на мгновение.

 
Starship SN9 следующий

Детали: Тестовую модель многократного межпланетного корабля Starship впервые запустили на значительную высоту, чтобы проверить ее аэродинамику и осуществлять управляемую вертикальную посадку в заданную точку.

После неудачной посадки SpaceX написала "Отличный тест. Поздравляем команду Starship".

Starship SN8 запускали с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас.

Накануне Маск отмечал, что с "вероятностю ⅓ (33.3% - УП) запуск пройдет успешно".

Накануне испытания старший инженер SpaceX по полетам на Марс Ларс Блэкмор сказал, что этот запуск "это большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи!". UPD: "Запуск возможен".

По заказу SpaceX за запуском должен был наблюдать самолет NASA WB57, который занимается аэрофотосъемкой, но за считанные минуты до взлета он сломался (!?).

Издание Everyday Astronaut публикует сравнения Starship с Falcon 9, которая на этой неделе выполнила 100-й успешный полет.

 
Сравнение Starship с другими ракетами Илона Маска
 
Модификации Starship
 
Висота Starship vs Falcon 9
 
Части транспортной системы Starship
 
Сравнение двигателей, используемых Falcon 9 и Starship
 
Топливная система Starship vs Falcon 9

Справка: Следующие тестовые модели Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлено 9 двигателей Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

Что предшествовало:

Микола Донєв для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Илон Масккосмос
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