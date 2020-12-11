Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

SpaceX показала обломки космического корабля Starship SN8, который разбился при посадке

Пятница, 11 декабря 2020, 02:11

Первый прототип межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "прыжок" на 12,5 километров, разбился при посадке в центре стартового стола.

Источник: трансляция запуска

Детали: 10 декабря, в 00:51:42 по Киеву при посадке Starship разбился в центре площадки для посадок. Прототип набрал высоту 12,5 киллометров и вернулся обратно на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

 
Илона Маска приехал на стартовую площадку
 
 
 
 
 
 
 

UPD: По словам Маска, посадка не была удачной из-за малого давление топлива из малого бака в носу корабля, из-за чего скорость приземления была слишком высокой.

Прямая речь Маска: "Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления!

Мы получили все необходимые данные! Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!

Марс, мы идем!! 

Спасибо, Южный Техас за поддержку! Это ворота на Марс".

UPD: Из-за малого давления топлива один из трех двигателей не работал при посадке, а второй включился лишь на мгновение.

 
Starship SN9 следующий

Детали: Тестовую модель многократного межпланетного корабля Starship впервые запустили на значительную высоту, чтобы проверить ее аэродинамику и осуществлять управляемую вертикальную посадку в заданную точку.

После неудачной посадки SpaceX написала "Отличный тест. Поздравляем команду Starship".

Starship SN8 запускали с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас.

Накануне Маск отмечал, что с "вероятностю ⅓ (33.3% - УП) запуск пройдет успешно".

Накануне испытания старший инженер SpaceX по полетам на Марс Ларс Блэкмор сказал, что этот запуск "это большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи!". UPD: "Запуск возможен".

По заказу SpaceX за запуском должен был наблюдать самолет NASA WB57, который занимается аэрофотосъемкой, но за считанные минуты до взлета он сломался (!?).

Издание Everyday Astronaut публикует сравнения Starship с Falcon 9, которая на этой неделе выполнила 100-й успешный полет.

 
Сравнение Starship с другими ракетами Илона Маска
 
Модификации Starship
 
Висота Starship vs Falcon 9
 
Части транспортной системы Starship
 
Сравнение двигателей, используемых Falcon 9 и Starship
 
Топливная система Starship vs Falcon 9

Справка: Следующие тестовые модели Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлено 9 двигателей Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

Что предшествовало:

Микола Донєв для УП
Темы: Илон Масккосмос


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМаруся Зверобой присоединилась к команде Порошенко и собралась в Раду

Венецианская комиссия советует Украине изменить закон о Конституционном суде

Новости 10 декабря: приобретение вакцины в Украине, план применения войск РФ и Беларуси

Председателю Волынской ОГА выразили недоверие

Экстрадиция Бахматюка: НАБУ расценило действия Офиса генпрокурора как попытку саботажа

Минобороны о Бутусове: Нет вакансий, соответствующих уровню его амбиций

Все новости...
Илон Маск
Корабль для полетов на Марс: SpaceX начинает трансляцию запуска Starship
SpaceX отменила запуск космического корабля Starship за ОДНУ секунду до старта. Видео
SpaceX показала полное видео стыковки Cargo Dragon с МКС
Последние новости
02:55
США готовят санкции против Турции из-за покупки военной техники РФ – СМИ
02:11
Фото ВидеоSpaceX показала обломки космического корабля Starship SN8, который разбился при посадке
01:57
Фото, ВидеоЗадержана банда, которой руководили "воры в законе" из России
01:15
Нацсовет вынес предупреждение каналам, связанным с Медведчуком
00:30
ВидеоВенедиктова не доплатила за проживание на госдаче, на которую и так имела "скидку" – "Схемы"
23:59
"Заря" проиграла свой последний матч в Лиге Европы
23:47
Ледяной дождь в Киеве: самолеты отказываются садиться в аэропортах
23:13
Португалия выплатит компенсацию семье украинца, убитого в аэропорту Лиссабона
22:48
видеоМаруся Зверобой присоединилась к команде Порошенко и собралась в Раду
22:23
Шмыгаль обсудил с представителями крымских татар стратегию деоккупации
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!