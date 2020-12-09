Зеленский: Украина готова к новому этапу разведения войск
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков.
Источник: Зеленский по случаю годовщины проведения саммита "Нормандской четверки" в Париже
Прямая речь Зеленского: "Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей.
Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Детали: Зеленский уверен, что Украина способна выиграть битву за эмоции жителей ОРДЛО. По его словам, власть делает вещи, которые "демонстрируют жителям оккупированных территорий, Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры".
Напомним: Зеленский в годовщину встречи "нормандской четверки" разместил в Twitter фото с надписью, что Украина сможет восстановить мир на своей территории.
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Предыстория:
- 9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и Россия).
- В ходе встречи президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, что Минские договоренности "не окаменевший документ", и поддержала предложения президента Владимира Зеленского внести в него изменения.