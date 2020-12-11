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Зеленский прокомментировал решение Венецианской комиссии по КС

Пятница, 11 декабря 2020, 14:59
Зеленский прокомментировал решение Венецианской комиссии по КС

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за решение о Конституционном суде и обещает учесть ее позицию при проведении судебной реформы.

Источник: Зеленский в Твиттере, Офис президента

Прямая речь: "Одобренные документы дают важные ориентиры, как избежать неотвратимого вреда антикоррупционной реформе и реформировать КС, чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Позиции комиссии учтут при подготовке судебной реформы в Украине".

Детали: Зеленский предложит Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

Президент отметил необходимость провести тщательный аудит и оценку эффективности осуществленных ранее реформ.

Следующим этапом должна стать наработка конкретных путей для восстановления доверия общества к конституционному судопроизводству.

Что предшествовало: В новом заключении Венецианской комиссии по реформе КС, обнародованном 10 декабря Украине советуют внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.

Венецианская комиссия советует подробнее прописать правила функционирования Конституционного суда, чтобы предотвратить потенциальные следующие проблемы.

В то же время заключение не содержит рекомендаций по очищению Конституционного суда.

Подробно о первом из обнародованных заключений Венецианской комиссии в ответ на запрос президента Владимира Зеленского читайте в статье КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларировании.

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, что поставило под угрозу одну из ключевых реформ в государстве. Власти начали рассматривать политический вариант решения кризиса.
  • Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения конституционного кризиса в Украине.
  • 2 декабря комитет по вопросам правовой политики перенес рассмотрение всех законопроектов, касающихся организации деятельности КС, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии - 12 декабря.
  • Зеленский также просил подождать до получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса.
  • Конституционный суд ответил на решение Венецианской комиссии относительно кризиса и ожидает уважения к себе как к "охраннику" Конституции.

Украинская правда

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Темы: КСЗеленский
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