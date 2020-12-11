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Зеленський прокоментував рішення Венеційської комісії щодо КС

П'ятниця, 11 грудня 2020, 15:59

Президент України Володимир Зеленський подякував Венеційській комісія за рішення щодо Конституційного суду та обіцяє врахувати її позицію при проведенні судової реформи.

Джерело: Зеленський у Твіттері, Офіс президента

Пряма мова: "Схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції комісії врахують при підготовці судової реформи в Україні".

Деталі: Зеленський запропонує Комісії з питань правової реформи при президентові України уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Президент наголосив на необхідності провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ. 

Наступним етапом має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства.

Що передувало: У новому висновку Венеційської комісії щодо реформи КС, оприлюдненому 10 грудня, Україні радять внести зміни до закону про Конституційний суд з огляду на кризу, що виникла внаслідок його скандального рішення про скасування частини антикорупційного законодавства.

Венеційська комісія радить детальніше прописати правила функціонування Конституційного суду, щоб запобігти потенційним наступним проблемам.

Водночас висновок не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного суду. 

Детально про перший з оприлюднених висновків Венеційської комісії у відповідь на запит президента Володимира Зеленського читайте у статті КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.

Передісторія:

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, що поставило під загрозу одну з ключових реформ у державі. Влада почала розглядати політичний варіант вирішення кризи.
  • Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання конституційної кризи в Україні.
  • 2 грудня комітет з питань правової політики переніс розгляд всіх законопроєктів, що стосуються організації діяльності КС, на своє найближче засідання після отримання висновку Венеційської комісії – 12 грудня.
  • Зеленський також просив зачекати до отримання висновку Венеційської комісії щодо конституційної кризи.
  • Конституційний суд відповів на рішення Венеційської комісії щодо кризи та очікує поваги до себе як до "охоронця" Конституції.

Теми: КСЗеленський


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