Зеленський прокоментував рішення Венеційської комісії щодо КС

Президент України Володимир Зеленський подякував Венеційській комісія за рішення щодо Конституційного суду та обіцяє врахувати її позицію при проведенні судової реформи.

Джерело: Зеленський у Твіттері, Офіс президента

Пряма мова: "Схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції комісії врахують при підготовці судової реформи в Україні".

Вдячний @VeniceComm та @giannibuquicch1 за рішення щодо КСУ. 2 схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в 🇺🇦. pic.twitter.com/c27IWRmJbU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2020

Деталі: Зеленський запропонує Комісії з питань правової реформи при президентові України уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Президент наголосив на необхідності провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ.

Наступним етапом має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства.

Що передувало: У новому висновку Венеційської комісії щодо реформи КС, оприлюдненому 10 грудня, Україні радять внести зміни до закону про Конституційний суд з огляду на кризу, що виникла внаслідок його скандального рішення про скасування частини антикорупційного законодавства.

Венеційська комісія радить детальніше прописати правила функціонування Конституційного суду, щоб запобігти потенційним наступним проблемам.

Водночас висновок не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного суду.

Детально про перший з оприлюднених висновків Венеційської комісії у відповідь на запит президента Володимира Зеленського читайте у статті КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.

Передісторія: