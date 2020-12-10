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КС отреагировал на решение "Венецианки" и требует к себе уважения

Четверг, 10 декабря 2020, 19:36

Конституционный суд ответил на решение Венецианской комиссии относительно кризиса и ожидает уважения к себе как к "охраннику" Конституции.

Источник: пресс-служба суда

Дословно: "Конституционный суд с большим уважением относится к выводам Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия отметила, что принцип разделения государственной власти заключается, в частности, в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль КСУ как "охранника" Конституции, и его решения должны выполняться.

В Заключении отмечается, что несмотря на неоднозначное восприятие решения КСУ конституционная роль КС должна уважаться и Верховная Рада должна выполнить его решение на основе Конституции и применимых международных стандартов".

Напомним: Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио раскритиковал "досадное" решение КСУ и призвал Верховную раду разрешить ситуацию, опираясь на принципы Конституции и "чистую логику".

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Предыстория: 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

2 декабря комитет по вопросам правовой политики перенес рассмотрение всех законопроектов, касающиеся организации деятельности КС, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии - 12 декабря.

Украинская правда
Темы: КС


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