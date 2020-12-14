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Тестирований на COVID делают меньше, Степанов объяснил почему

Понедельник, 14 декабря 2020, 09:55
DW

В Украине стали делать меньше тестов на выявление COVID-19, поэтому Министерство здравоохранения расширяет перечень симптомов, при которых тестирование будут делать бесплатно.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 14 декабря

Прямая речь: "На прошлой неделе было выявлено 78 719 случаев заболевания коронавирусной болезни. На позапрошлой неделе было 89 322 случая.

На прошлой неделе было сделано методом ПЦР 244 391 тестирование – это меньше, чем было на позапрошлой неделе, где было 279 189.

В больницах на госпитализации у нас на сегодня находятся 27 393 пациентов против 28 163 пациентов, которые были на позапрошлой неделе,

Должен разъяснить, потому что сейчас многие говорят о количестве тестов, манипуляции со статистикой и так далее. У нас существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием и которые имеют признаки коронавирусной болезни. Именно такой алгоритм у нас был.

Мы сразу, как только увидели уменьшение количества обращений, мы сразу изменили подходы к тестированию: сейчас у нас необходимо тестировать любых людей, которые имеют признаки респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты – тесты на антиген, которыми тоже нужно тестировать людей.

На завтра будет соответствующий разъяснительный алгоритм: как люди могут пройти тестирование, в том числе и контактные больные – каким образом, где именно они могут сделать тесты. Для того, чтобы у нас увеличивалось количество тестирований и, соответственно, больше верифицировать наших (больных) граждан и контактных больных. Мощности наших лабораторий мы существенно увеличили, нам надо расширить перечень граждан, которые имеют доступ к тестированию".

Детали: По словам Степанова, изменение алгоритма означает, что увеличится количество людей, которых "государство будет бесплатно тестировать" на COVID-19. Теперь будут тестировать всех людей с признаками ОРЗ, ведь "симптомы коронавирусной болезни отличаются от одного больного к другому".

Министр также отметил, что количество людей в стационарах не увеличивается – и это указывает на стабилизацию ситуации с эпидемией, в том числе благодаря "карантину выходного дня".

От УП: Если месяц назад, в воскресенье 15 ноября, в Украине было произведено 33 486 тестирований (ПЦР – 28 685, ИФА – 4 801), неделю назад, в воскресенье 6 декабря, – 33 502 тестирования (ПЦР – 27 881, ИФА – 5 621), то накануне, в воскресенье 13 декабря, – только 25 582 (ПЦР – 20 493, ИФА – 5 089).

Только на днях глава Минздрава заявил, что тестирование на коронавирус будут делать всем, кто имеет признаки ОРВИ.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияСтепановМинздрав


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