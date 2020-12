После заявлений о президентских выборах в отставку ушел генпрокурор США

Генеральный прокурор США Уильям Барр подал в отставку. Ранее он говорил, что на президентских выборах не было массовых фальсификаций и нарушений.

Источник: AP, президента США Дональд Трамп в Twitter

Детали: В то же время Трамп постоянно говорил о большом количестве нарушений на выборах, где уже точно известно, что проиграл.

В своем Twitter президент рассказал о деталях этой встречи. "Имел приятную встречу с генеральным прокурор Уильямом Барром в Белом доме. Наши отношения были очень хорошими, он сделал замечательную работу. Но как говорится в письме, Уильям уйдет незадолго до Рождества, чтобы провести каникулы с семьей", – написал Трамп.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...