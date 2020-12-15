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После заявлений о президентских выборах в отставку ушел генпрокурор США

Вторник, 15 декабря 2020, 01:48

Генеральный прокурор США Уильям Барр подал в отставку. Ранее он говорил, что на президентских выборах не было массовых фальсификаций и нарушений.

Источник: AP, президента США Дональд Трамп в Twitter

Детали: В то же время Трамп постоянно говорил о большом количестве нарушений на выборах, где уже точно известно, что проиграл.

В своем Twitter президент рассказал о деталях этой встречи. "Имел приятную встречу с генеральным прокурор Уильямом Барром в Белом доме. Наши отношения были очень хорошими, он сделал замечательную работу. Но как говорится в письме, Уильям уйдет незадолго до Рождества, чтобы провести каникулы с семьей", – написал Трамп.

Ранее Барр заявил, что Министерство юстиции не нашло таких нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов. Такие заявления вызвали гнев Трампа. Он также был недоволен тем, что в ведомстве не объявили публично, что проводят расследование в отношении сына его оппонента Хантера Байдена.

В заявлении об отставке генпрокурор указал, что проинформировал президента о рассмотрении обвинений в фальсификации и дальнейшие перспективы этих обвинений. Последний рабочий день Барра будет 23 декабря.

Что предшествовало: В начале декабря в Министерство юстиции сообщили, что не выявили доказательств массовых фальсификаций во время голосования за президента США, о чем ранее заявлял глава Белого Дома Дональд Трамп.

Напомним: 

  • Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден выиграл голосование Коллегии выборщиков, получив более 270 необходимых голосов. Следующий этап – инаугурация.

Украинская правда
Темы: СШАвиборы


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