После заявлений о президентских выборах в отставку ушел генпрокурор США

Генеральный прокурор США Уильям Барр подал в отставку. Ранее он говорил, что на президентских выборах не было массовых фальсификаций и нарушений.

Источник: AP, президента США Дональд Трамп в Twitter

Детали: В то же время Трамп постоянно говорил о большом количестве нарушений на выборах, где уже точно известно, что проиграл.

В своем Twitter президент рассказал о деталях этой встречи. "Имел приятную встречу с генеральным прокурор Уильямом Барром в Белом доме. Наши отношения были очень хорошими, он сделал замечательную работу. Но как говорится в письме, Уильям уйдет незадолго до Рождества, чтобы провести каникулы с семьей", – написал Трамп.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Ранее Барр заявил, что Министерство юстиции не нашло таких нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов. Такие заявления вызвали гнев Трампа. Он также был недоволен тем, что в ведомстве не объявили публично, что проводят расследование в отношении сына его оппонента Хантера Байдена.

В заявлении об отставке генпрокурор указал, что проинформировал президента о рассмотрении обвинений в фальсификации и дальнейшие перспективы этих обвинений. Последний рабочий день Барра будет 23 декабря.

Что предшествовало: В начале декабря в Министерство юстиции сообщили, что не выявили доказательств массовых фальсификаций во время голосования за президента США, о чем ранее заявлял глава Белого Дома Дональд Трамп.

Напомним: