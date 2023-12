Після заяв про президентські вибори у відставку пішов генпрокурор США

Генеральний прокурор США Вільям Барр подав у відставку. Раніше він говорив що на президентських виборах не було масових фальсифікацій та порушень.

Джерело: AP, президента США Дональд Трамп у Twitter

Деталі: Водночас Трамп постійно говорив про велику кількість порушень на виборах, де вже точно відомо, що програв.

У своєму Twitter президент розповів про деталі цієї зустрічі. "Мав приємну зустріч із генеральним прокурор Вільямом Барром у Білому домі. Наші відносини були дуже хорошими, він зробив чудову роботу. Але як йдеться у листі, Вільям йде незадовго до Різдва, щоб провести канікули із родиною", – написав Трамп.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...