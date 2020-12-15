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Після заяв про президентські вибори у відставку пішов генпрокурор США

Вівторок, 15 грудня 2020, 01:48

Генеральний прокурор США Вільям Барр подав у відставку. Раніше він говорив що на президентських виборах не було масових фальсифікацій та порушень. 

Джерело: AP, президента США Дональд Трамп у Twitter

Деталі: Водночас Трамп постійно говорив про велику кількість порушень на виборах, де вже точно відомо, що програв. 

У своєму Twitter президент розповів про деталі цієї зустрічі. "Мав приємну зустріч із генеральним прокурор Вільямом Барром у Білому домі. Наші відносини були дуже хорошими, він зробив чудову роботу. Але як йдеться у листі, Вільям йде незадовго до Різдва, щоб провести канікули із родиною", – написав Трамп. 

Раніше Барр заявив, що Міністерство юстиції не знайшло таких порушень, які б могли вплинути на результат виборів. Такі заяви викликали гнів Трампа. Він також був незадоволений тим, що у відомстві не оголосили публічно, що проводять розслідування щодо сина його опонента Хантера Байдена. 

У заяві про відставку генпрокурор вказав, що проінформував президента про розгляд звинувачень щодо фальсифікацій та подальші перспективи цих звинувачень. Останній робочий день Барра буде 23 грудня. 

Що передувало: На початку грудня у Міністерстві юстиції США заявили, що не виявили доказів масових фальсифікацій під час голосування за президента США, про що раніше заявляв очільник Білого Дому Дональд Трамп. 

Нагадаємо:

  • Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден виграв голосування Колегії виборників, отримавши понад 270 необхідних голосів. Наступний етап – інавгурація.

Українська правда
Теми: СШАвибори


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