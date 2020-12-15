ВАКС отменил часть подозрения экс-глави Госсудадминистрации

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляцию защиты и отменила часть подозрения бывшему председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Источник: "Судебная власть"

Детали: Решение принято 14 декабря. Из квалификации забрали статью о препятствовании деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

В этой части суд вынес новое решение, которым закрыл производство по жалобе на сообщение о подозрении по ч.1 ст.255 УК Украины и отменил сообщение Холоднюку о подозрении по ст.351-2 УК Украины.

В другой части постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 25.11.2020 оставлено без изменений.

Таким образом теперь подозрение Холоднюка основывается исключительно на статье Уголовного кодекса о злоупотреблении влиянием.

Полный тест судебного решения по делу № 991/8529/20 с мотивами его принятия будет объявлен 17 декабря.

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