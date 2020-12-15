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ВАКС отменил часть подозрения экс-глави Госсудадминистрации

Вторник, 15 декабря 2020, 14:21

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляцию защиты и отменила часть подозрения бывшему председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Источник: "Судебная власть"

Детали: Решение принято 14 декабря. Из квалификации забрали статью о препятствовании деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

В этой части суд вынес новое решение, которым закрыл производство по жалобе на сообщение о подозрении по ч.1 ст.255 УК Украины и отменил сообщение Холоднюку о подозрении по ст.351-2 УК Украины.

В другой части постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 25.11.2020 оставлено без изменений.

Таким образом теперь подозрение Холоднюка основывается исключительно на статье Уголовного кодекса о злоупотреблении влиянием.

Полный тест судебного решения по делу № 991/8529/20 с мотивами его принятия будет объявлен 17 декабря.

Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на 2 месяца.
  • 29 октября Высший совет правосудия освободил от должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по его собственному желанию.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суд


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