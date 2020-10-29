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Председатель Государственной судебной администрации уволен

Четверг, 29 октября 2020, 20:10

Высший совет правосудия освободил от должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по собственному желанию.

Источник: Высший совет правосудия

Детали: Отмечается, что 21 октября 2020 года в ВСП поступило заявление Холоднюка об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию.

Дословно: "... Высший совет правосудия решил освободить Холоднюка Зиновия Васильевича от должности председателя Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года".

Что было раньше: Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на 2 месяца.

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Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Украинская правда


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