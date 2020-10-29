Председатель Государственной судебной администрации уволен

Высший совет правосудия освободил от должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по собственному желанию.

Источник: Высший совет правосудия

Детали: Отмечается, что 21 октября 2020 года в ВСП поступило заявление Холоднюка об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию.

Дословно: "... Высший совет правосудия решил освободить Холоднюка Зиновия Васильевича от должности председателя Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года".

Что было раньше: Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на 2 месяца.

Читайте также: Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория: