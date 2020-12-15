ВАКС скасував частину підозри ексглаві Держсудадміністрації

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляцію захисту і скасувала частину підозри колишньому голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Джерело: "Судова влада"

Деталі: Рішення ухвалено 14 грудня. З кваліфікації забрали статтю про перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У цій частині суд постановив нову ухвалу, якою закрив провадження за скаргою на повідомлення про підозру за ч.1 ст.255 КК України і скасував повідомлення Холоднюку про підозру за ст.351-2 КК України.

В іншій частині ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.11.2020 залишено без змін.

Таким чином тепер підозра Холоднюку ґрунтується виключно на статті Кримінального кодексу про зловживання впливом.

Повний тест судового рішення у справі № 991/8529/20 із мотивами його ухвалення буде оголошено 17 грудня.

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