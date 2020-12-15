ВАКС скасував частину підозри ексглаві Держсудадміністрації
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляцію захисту і скасувала частину підозри колишньому голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
Джерело: "Судова влада"
Деталі: Рішення ухвалено 14 грудня. З кваліфікації забрали статтю про перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
У цій частині суд постановив нову ухвалу, якою закрив провадження за скаргою на повідомлення про підозру за ч.1 ст.255 КК України і скасував повідомлення Холоднюку про підозру за ст.351-2 КК України.
В іншій частині ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.11.2020 залишено без змін.
Таким чином тепер підозра Холоднюку ґрунтується виключно на статті Кримінального кодексу про зловживання впливом.
Повний тест судового рішення у справі № 991/8529/20 із мотивами його ухвалення буде оголошено 17 грудня.
Передісторія:
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці.
- 29 жовтня Вища рада правосуддя звільнила з посади голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка за його власним бажанням.