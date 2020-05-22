Дело Грымчака передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его "помощника".

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.190 ("мошенничество") ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч. 2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающих ответственное и особо ответственное положение) УК".

Детали: Обвинительный акт направили в ВАКС. Санкция статьи за тягчайшим преступлением предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие установило, что адвокат - представитель интересов частного общества во время общения и предоставление консультаций по правовым вопросам рассказал Грымчаку о согласовании компанией документов на осуществление строительных работ в Киеве на земельных участках по закону "Об охране культурного наследия" относятся к памятникам культурного наследия.

Узнав об этом, Гримчак предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за вознаграждение в 1 млн долл.

Грымчак заявил, что эта сумма якобы должна быть распределена между руководителями и служащими: Министерства культуры, Министерства юстиции, Украинского государственного института культурного наследия, Киевской городской государственной администрации и других.

Кроме того, за 100 000 долларов Грымчак обещал представителю ООО решить вопрос с рассмотрением гражданского дела в суде о взыскании долга с другого частного предприятия.

По словам Грымчака, он якобы должен был обратиться к заместителю Генпрокурора, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда, который должен повлиять на судей этого суда.

В дальнейшем сумму уменьшили до 80 тыс. долл. После получения первой ее части, в сумме 50 тыс. долл., заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой.

14 августа 2019 года Грымчак получил от представителя общества 450 тысяч долларов с оговоренного 1 млн за якобы решение земельного вопроса и второй транш - в 30 тыс. долл. - за разрешение вопроса с судебной ветвью власти.

Сразу после получения средств Грымчака и его "помощника" задержали.

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