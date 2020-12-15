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Степанов – нардепам: Избавьтесь от инфантильности, медицинская система под угрозой

Вторник, 15 декабря 2020, 09:51

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов не поддерживать государственный бюджет на 2021 год с недофинансированием медицинской сферы и увеличить бюджет на медицину.

Источник: Степанов на утреннем брифинге 15 декабря

Прямая речь: "Уже сегодня мы поймем, в приоритете ли для народных избранников наше с вами здоровье и ценится ли труд медицинских работников. За последний год мы много слышали слов благодарности медицинским работникам за ту борьбу, которую они ведут каждый день за наши жизни. И мне очень интересно, как эти слова отразятся на конкретных делах...

Обращаюсь к народным депутатам: избавьтесь наконец от своей инфантильности. Хватит уже думать: "А может, обойдется?". На этот раз не обойдется. Необходимо понять реальность и возможные последствия при принятии таких цифр финансирования медицины.

Медицинская система Украины – и это не какие-то страшилки от меня – под угрозой существования.

Сейчас средняя заработная плата врача составляет 9 тысяч гривен. У человека, от которого зависит жизнь другого человека, который круглосуточно думает о своем пациенте, его лечит и спасает, дает ему шанс жить. Посмотрите, какая у вас зарплата, – и сравните. И подумайте: как этот человек может жить на эти деньги.

Зарплата среднего медицинского персонала составляет 7 тысяч гривен: медицинской сестры, которая тоже круглосуточно иногда стоит у постели больного. Зарплата младшего медицинского персонала – 5 тысяч гривен. Это реальность, с которой страна живет 29 лет и с которой мы встретили пандемию".

Детали: Степанов отметил, что врачи все чаще заглядывают на сайты работы за рубежом, потому что там они будут получать зарплату в десятки раз больше.

По его словам, "зарплата медика в Украине – на уровне выплат по безработице, зарплата врача в Польше той же – около 2,5 тысяч евро".

Глава МОЗ считает, что даже тысячи современных больниц не будут нужны, если в них не будет врачей и медсестер, поэтому вопрос финансирования медицины – "это вопрос национальной безопасности".

Этому предшествовало: 14 декабря комитет по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил госбюджет на 2021 год.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщал, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год во вторник 15 декабря.

Глава МОЗ Максим Степанов неоднократно возмущался проектом госбюджета-2021. Он категорически не согласен с той суммой, которую оставили на медицину, ведь не хватает едва ли не половины суммы: вместо 296-ти млрд решили предусмотреть лишь 159 млрд грн.

Также в бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но на Офис президента расходы увеличивают на 33%.

Читайте также: Бюджет-2021: что изменилось ко второму чтению в Раде

Алена Рощенко, УП
Темы: бюджетзарплатымедицинаСтепановМинздрав


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