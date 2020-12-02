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Поддержка введения локдауна выросла – "Рейтинг"

Среда, 2 декабря 2020, 09:48
Поддержка введения локдауна выросла – Рейтинг

Меньше половины украинцев поддерживают введение "жесткого карантина", более половины - за такие меры на праздники, в течение двух недель поддержка локдауна как такового выросла на 6%.

Источник: опрос группы "Рейтинг", проведенный 28-30 ноября

Детали: В течение последних двух недель уровень поддержки "карантина выходного дня" уменьшился с 49% до 44% (количество противников выросло с 49% до 54%). 

Только 34% ожидают, что в результате него распространения коронавируса уменьшится, а 64% – не согласны с этим.

В то же время, поддержка введения "жесткого карантина" (локдауну) выросла с 36% до 42%, а количество противников уменьшилось с 61% до 55%.

Выросло с 55% до 58% количество респондентов, которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится.

 

58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, 40% – против этого.

При этом 59% опрошенных часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 11% – редко. 8% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста и женщины.

Справка: "Рейтинг" опросил 2500 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, применив случайную выборку мобильных телефонных номеров. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Предыстория:

Темы: карантинлокдаунсоциологиякоронавирусэпидемия
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