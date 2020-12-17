Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVAX одобрила заявку Украины: МОЗ ждет первые вакцины с марта

Четверг, 17 декабря 2020, 09:54

Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX на получение определенного количества вакцин. В результате многочисленных переговоров мы добились, что мы получим 8 миллионов доз по этой инициативе. Мы практически завершили уже подписания документов, были поданы соответствующие заявки – и мы получили одобрение этой заявки.

Согласно инициативе COVAX, эти 8 миллионов доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года. Мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами.

Таким образом мы сможем обеспечить вакцинацию не менее 4 миллионов граждан, поскольку 8 миллионов доз, а один человек получает две дозы".

Детали: Степанов отметил, что для приобретения остальных необходимых доз Украина еще с лета ведет переговоры с компаниями, которые находятся на завершающих этапах выработки вакцины, а президент Владимир Зеленский ведет переговоры с руководителями стран, где размещены эти производители, чтобы провести широкомасштабную вакцинацию в 2021 году.

Министр напомнил, что Минздрав просил предусмотреть в госбюджете на 2021 год 15.1 млрд грн на вакцинацию, но в результате предусмотрено лишь 2,6 млрд грн, что почти в 6 раз меньше необходимого количества. Поэтому в МОЗ "в экстренном порядке" подсчитали, что смогут аккумулировать на вакцинацию еще до 2,3 млрд грн.

Ранее говорилось, что только в группах риска находятся 21 миллион украинцев, именно им первым будут делать прививки от коронавируса за государственный счет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что граждане также смогут приобрести вакцины сами, когда эти вакцины поступят в продажу.

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019МинздравСтепанов


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кернес умер

Новые случаи и выздоровления от COVID почти сравнялись, госпитализированных под 3 тысячи

"Слуги" наведываются в офис бизнесмена Павлюка перед голосованиями – Bihus.info

Молдова признала русский "языком межнационального общения"

фото, видеоКитай успешно доставил на Землю лунный грунт

Новости 16 декабря: электоральные предпочтения, повторные заболевания коронавирусом

Все новости...
вакцинация
Евросоюз утвердит вакцину Pfizer/BioNTech до Рождества - СМИ
Лукашенко задумался о беларусской вакцине от COVID: Деньги небольшие
Хакеры похитили данные Moderna во время атаки на агентство ЕС
Последние новости
11:13
Рада приняла законопроект о снижении НДС для агросектора до 14%
11:10
Киев приближается к отметке в 100 тысяч случаев COVID-19
11:09
"Мировая" между Витренко и "Нафтогазом": экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов
11:09
Рада ввела штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок
11:05
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:00
Двое львовских бизнесменов организовали конвертцент с миллиардным оборотом
10:56
Комитет Рады поддержал Романа Лещенко на голову МинАПК
10:40
Степанов на вакцинацию от COVID-19 хочет 15 млрд гривен
10:28
Трамп в истерике грозится не покидать Белый дом - СМИ
10:27
В Испании провели самую масштабную за 10 лет спецоперацию против русской мафии
Все новости...