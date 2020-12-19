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Зеленский рассказал о войне с судьями КСУ и грядущей судебной реформе

Суббота, 19 декабря 2020, 22:48
Зеленский рассказал о войне с судьями КСУ и грядущей судебной реформе
Фото: The New York Times

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times анонсировал глобальную судебную реформу в стране и упомянул судей Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру Украины.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Зеленский отметил, что украинские суды - "больное место" в стране. По его словам, некоторые судьи Конституционного суда имеют целью разрушение антикоррупционной структуры в Украине, однако он уверен, что им не удастся этого достичь.

Также Зеленский заверил – уже в следующем году стартует глобальная судебная реформа.

Прямая речь: "Мы запустили Высший антикоррупционный суд, и уже есть приговоры - он работает больше года. Моя инаугурация в качестве президента была в мае, а 5 сентября мы запустили Высший антикоррупционный суд. Я считаю, что это важно, потому что больное место в Украине - это суды, и сейчас Высший антикоррупционный суд, сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем.

И следующий большой шаг - это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовлены этапы внедрения этих реформ".

Напомним: Спикер парламента Дмитрий Разумков ожидает, что в 2021 году рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса наработает законопроект, регламентирующий работу Конституционного суда.

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, что поставило под угрозу одну из ключевых реформ в государстве. Власти начали рассматривать политический вариант решения кризиса.
  • Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения конституционного кризиса в Украине.
  • 2 декабря комитет по вопросам правовой политики перенес рассмотрение всех законопроектов, касающихся организации деятельности КС, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии- 12 декабря.
  • Зеленский также просил подождать до получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса.
  • Конституционный суд ответил на решение Венецианской комиссии относительно кризиса и ожидает уважения к себе как к "охраннику" Конституции.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКСсудреформы
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