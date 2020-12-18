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ВР подготовит законопроект, чтобы регламентировать работу КСУ – Разумков

Пятница, 18 декабря 2020, 22:57

Спикер парламента Дмитрий Разумков ожидает, что в 2021 году рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса наработает законопроект, регламентирующий работу Конституционного суда.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Прямой"

Прямая речь Разумкова: "Я надеюсь, что в новом году нардепы выработают законопроект, который действительно регламентировал бы работу Конституционного суда, чтобы мы в следующий раз опять не столкнулись с неприятной новостью. Этот вопрос, скорее всего, в том состоять, что надо будет иметь закон о регламенте работы КСУ. Верховная Рада также работает по регламенту. Это - закон, его не стоит нарушать. Это нормально, это правильно.

Также будет закон о регламенте КС и я надеюсь, что они также будут его выполнять".

Параллельно есть в комитете по правовой политике законопроект. Он делает так, что решение Конституционного суда могут приниматься двумя третьми".

Детали: Он пояснил, что это "баланс", поскольку Рада также принимает изменения в Конституцию при наличии 300 голосов.

Что предшествовало: В новом заключении Венецианской комиссии по реформе КС, обнародованном 10 декабря Украине советуют внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.

Венецианская комиссия советует подробнее прописать правила функционирования Конституционного суда, чтобы предотвратить потенциальные следующие проблемы.

В то же время заключение не содержит рекомендаций по очищению Конституционного суда.

Подробно о первом из обнародованных заключений Венецианской комиссии в ответ на запрос президента Владимира Зеленского читайте в статье КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларировании.

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, что поставило под угрозу одну из ключевых реформ в государстве. Власти начали рассматривать политический вариант решения кризиса.
  • Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения конституционного кризиса в Украине.
  • 2 декабря комитет по вопросам правовой политики перенес рассмотрение всех законопроектов, касающихся организации деятельности КС, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии- 12 декабря.
  • Зеленский также просил подождать до получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса.
  • Конституционный суд ответил на решение Венецианской комиссии относительно кризиса и ожидает уважения к себе как к "охраннику" Конституции.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаКСзаконодательство
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