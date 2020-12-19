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Зеленський розповів про війну з суддями КСУ та майбутню судову реформу

Субота, 19 грудня 2020, 23:48
Фото: The New York Times

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The New York Times анонсував глобальну судову реформа в країні та згадав суддів Конституційного Суду, які хочуть зруйнувати антикорупційну структуру України.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Зеленський зазначив, що українські суди – "болюче місце" в країні. За його словами, деякі судді Конституційного суду мають на меті руйнацію антикорупційної структури в Україні, проте він впевнений, що їм не вдасться цього досягти.

Також Зеленський запевнив – вже наступного року стартує глобальна судова реформа.

Пряма мова: "Ми запустили Вищий антикорупційний суд, і вже є вироки – він працює понад рік. Моя інавгурація як президента була у травні, а 5 вересня ми запустили Вищий антикорупційний суд. Я вважаю, що це важливо, тому що болюче місце в Україні – це суди, і зараз є Вищий антикорупційний суд, зараз ми "воюємо" з деякими суддями Конституційного Суду, які хочуть зруйнувати антикорупційну структуру в Україні. У них нічого не вийде. Ми все це переформатуємо.

І наступний великий етап – це глобальна судова реформа в Україні, яку ми почнемо втілювати з наступного року, тому що вже підготовлено багато законів, підготовлені етапи впровадження цих реформ".

Нагадаємо: Спікер парламенту Дмитро Разумков очікує, що у 2021 році робоча група з врегулювання конституційної кризи напрацює законопроєкт, який регламентує роботу Конституційного суду.

Передісторія:

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, що поставило під загрозу одну з ключових реформ у державі. Влада почала розглядати політичний варіант вирішення кризи.
  • Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання конституційної кризи в Україні.
  • 2 грудня комітет з питань правової політики переніс розгляд всіх законопроєктів, що стосуються організації діяльності КС, на своє найближче засідання після отримання висновку Венеційської комісії – 12 грудня.
  • Зеленський також просив зачекати до отримання висновку Венеційської комісії щодо конституційної кризи.
  • Конституційний суд відповів на рішення Венеційської комісії щодо кризи та очікує поваги до себе як до "охоронця" Конституції.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКСсудреформи


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