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В ОПУ заявляют, что президент не влиял на решение Венедиктовой по Татарову

Среда, 2 декабря 2020, 23:12

В Офисе президента говорят, что президент Владимир Зеленский не влияет на деятельность правоохранительных органов и не вмешивается в расследования, а также не проводил совещания по поводу "защиты кого-то из ОПУ".

Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Подоляка: "И относительно своего окружения президент придерживается того же принципа: никакого кумовства в Офисе президента быть не может. Если НАБУ или любой другой правоохранительный, антикоррупционный орган докажет причастность кого-либо к преступлению, этот человек должен отвечать по закону. Никак иначе.

Президент не мешает любым расследованиям, не позволяет вмешиваться в расследования, влиять на какие-то процессы и поддержит любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах".

Детали: Подоляк заявил, что якобы "факты", предоставленные некоторыми представителями медиа, о совещании у главы государства ради "защиты кого-то из Офиса президента" являются абсолютной выдумкой.

Напомним: Собеседник в правоохранительных органах 2 декабря рассказал УП, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

НАБУ открыто обвинило офис Венедиктовой в саботаже дела по Татарову.

Знать больше: Команда Венедиктовой: вечные прокуроры, призраки прошлого и Пискун

Предыстория:

  • УП стало известно, что НАБУ расследует дело о возможной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.
  • С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
  • По данным УП, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

Темы: Офис президентаОфис генпрокурораЗеленскийВенедиктова


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