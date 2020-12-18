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"Выходили за рамки процедур": в ОПУ объяснили, почему не пустили НАБУ в здание

Пятница, 18 декабря 2020, 19:49

В Офисе президента говорят, что не пустили представителей Национального антикоррупционного бюро вручить подозрение заместителю руководителя ОП Олегу Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной.

Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Прежде всего, предлагаю нам придерживаться корректных формулировок. Потому что есть юридическая составляющей, а есть традиционные попытки политических спекуляций. К сожалению, подавляющее большинство сегодняшних информационных сообщений, в которых упоминается Олег Татаров, опять опираются на "неназываемые источники" и предлагают нам произвольные трактовки событий. Это неправильно и некорректно.

На самом деле, на сейчас у Офиса президента нет информации о том, что с Татаровым проводились какие-либо процессуальные или следственные действия. Нет также официальной информации и о том, что Татарову надлежащим образом вручено подозрение. Да, безусловно, мы знаем о наличии у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающихся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешнем должностным функциям. Тем не менее ещё раз подчеркиваем, что надлежащих процессуальных действий осуществлено не было. Господин Татаров работает в обычном режиме.

Надо сказать, что сотрудники НАБУ действительно сегодня посещали Офис президента. Но поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур, им было отказано в доступе в помещения Офиса президента".

Этому предшествовало: И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря.

Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение.

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Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
  • Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • Перед этим Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".
  • Под ОП проводили акцию с требованием отставки Татарова, на что он говорил о "внешнем управлении" страной.
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело,в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, от Национального антикоррупционного бюро в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.

Украинская правда
Темы: ТатаровОфис президентаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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