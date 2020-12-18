Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли в Офис президента вручать подозрение заместителю руководителя ОП Олегу Татарову.

Источник: собеседники УП в антикоррупционных органах и пресс-релиз НАБУ

Детали: По данным источника, правоохранителей впустили "в канцелярию" Офиса президента. Обысков у Татарова не проводили.

НАБУ позже сообщило, что детективы под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили заместителю главы Офиса президента о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Следствие считает, что "указанное лицо – в прошлом топ-чиновник государственной компании "УкрБуд" – может быть причастно к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".

Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления.

Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД (ч.3 ст.368 УКУ) и бывший народный депутат, некогда конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УКУ).

Этому предшествовало: И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря.

Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.

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