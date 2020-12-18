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Заместителю Ермака Татарову сообщили о подозрении в Офисе президента

Пятница, 18 декабря 2020, 14:55
Заместителю Ермака Татарову сообщили о подозрении в Офисе президента
liga.net

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли в Офис президента и сообщили о подозрении заместителю руководителя ОП Олегу Татарову.

Источник: собеседники УП в антикоррупционных органах и пресс-релиз НАБУ

Детали: По данным источника, правоохранителей впустили "в канцелярию" Офиса президента. Обысков у Татарова не проводили.

НАБУ позже сообщило, что детективы под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили заместителю главы Офиса президента о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Следствие считает, что "указанное лицо – в прошлом топ-чиновник государственной компании "УкрБуд" – может быть причастно к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".

Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления.

Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД (ч.3 ст.368 УКУ) и бывший народный депутат, некогда конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УКУ).

Этому предшествовало: И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря.

Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.

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Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
  • Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • Перед этим Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".
  • Под ОП проводили акцию с требованием отставки Татарова, на что он говорил о "внешнем управлении" страной.
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, от Национального антикоррупционного бюро в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили,что такие решения противоречат закону.

УП, обновлено в 16:06

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Темы: Офис генпрокурораАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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