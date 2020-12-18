Заместителю Ермака Татарову вручили подозрение в Офисе президента
Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли в Офис президента вручать подозрение заместителю руководителя ОП Олегу Татарову.
Источник: собеседники УП в антикоррупционных органах и пресс-релиз НАБУ
Детали: По данным источника, правоохранителей впустили "в канцелярию" Офиса президента. Обысков у Татарова не проводили.
НАБУ позже сообщило, что детективы под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили заместителю главы Офиса президента о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Следствие считает, что "указанное лицо – в прошлом топ-чиновник государственной компании "УкрБуд" – может быть причастно к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".
Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления.
Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД (ч.3 ст.368 УКУ) и бывший народный депутат, некогда конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УКУ).
Этому предшествовало: И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря.
Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
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Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
- Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
- Перед этим Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".
- Под ОП проводили акцию с требованием отставки Татарова, на что он говорил о "внешнем управлении" страной.
- 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, от Национального антикоррупционного бюро в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили,что такие решения противоречат закону.