Комитет в Раде не стал разбираться с "кнопкодавством" за Шкарлета
Парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы о неединоличном голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.
Источник: народный депутат от "Голоса" Инна Совсун в Facebook
Прямая речь: "Плохие новости. Комитет по вопросам Регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы, свидетельствующие о кнопкодавства во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета.
Я понимаю позицию ОПЗЖ, они защищают своих кнопкодавов. Часть "слуг народа" заявили, что для них это трата времени, и у них есть более важные дела. Неплохо, не так ли? Действительно, зачем членам комитета по вопросам Регламента и депутатской этики рассматривать нарушения Регламента и депутатской этики?".
Детали: Совсун пообещала позже обнародовать материалы, которые собрали ее коллеги и которые не захотел рассмотреть регламентный комитет.
Также представитель "Голоса" анонсировала заявление в правоохранительные органы по этому поводу.
Предыстория:
- 17 декабря Верховная Рады поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.
- Присягу о вступлении в должность министра Шкарлет приносил под крики "Ганьба!" ("Позор!"), так как его обвиняли в плагиате в научных трудах, работе на Партию регионов и "крыло" бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.
- Инна Совсун заявила, что за это назначение "проголосовали" некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал депутатам, которых возмущает назначение Сергея Шкарлета, обращаться в суд и предоставлять доказательства обвинений о его плагиата и о неединоличном голосовании нардепов.
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