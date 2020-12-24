Комитет в Раде не стал разбираться с "кнопкодавством" за Шкарлета

Парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы о неединоличном голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Источник: народный депутат от "Голоса" Инна Совсун в Facebook

Прямая речь: "Плохие новости. Комитет по вопросам Регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы, свидетельствующие о кнопкодавства во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета.

Я понимаю позицию ОПЗЖ, они защищают своих кнопкодавов. Часть "слуг народа" заявили, что для них это трата времени, и у них есть более важные дела. Неплохо, не так ли? Действительно, зачем членам комитета по вопросам Регламента и депутатской этики рассматривать нарушения Регламента и депутатской этики?".

Детали: Совсун пообещала позже обнародовать материалы, которые собрали ее коллеги и которые не захотел рассмотреть регламентный комитет.

Также представитель "Голоса" анонсировала заявление в правоохранительные органы по этому поводу.

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