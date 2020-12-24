Комітет у Раді не став розбиратися з кнопкодавством за Шкарлета 

Парламентський комітет із питань регламенту та депутатської етики відмовився розглядати матеріали щодо неодноосібного голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти й науки.

Джерело: народна депутатка від "голосу" Інна Совсун у Facebook

Пряма мова: "Погані новини. Комітет з питань Регламенту та депутатської етики відмовився розглядати матеріали, що свідчать про кнопкодавство під час голосування за призначення міністром освіти й науки Сергія Шкарлета.

Я розумію позицію ОПЗЖ, вони захищають своїх кнопкодавів. Частина "слуг народу" заявили, що для них це витрачання часу, і у них є важливіші справи. Непогано, чи не так? Дійсно, навіщо членам комітету з питань Регламенту та депутатської етики розглядати порушення Регламенту та депутатської етики?".

Деталі: Совсун пообіцяла згодом оприлюднити матеріали, які зібрали її колеги і які не захотів розглянути регламентний комітет.

Також представниця "Голосу" анонсувала заяву до правоохоронних органів із цього приводу.

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