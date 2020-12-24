Комітет у Раді не став розбиратися з кнопкодавством за Шкарлета
Парламентський комітет із питань регламенту та депутатської етики відмовився розглядати матеріали щодо неодноосібного голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти й науки.
Джерело: народна депутатка від "голосу" Інна Совсун у Facebook
Пряма мова: "Погані новини. Комітет з питань Регламенту та депутатської етики відмовився розглядати матеріали, що свідчать про кнопкодавство під час голосування за призначення міністром освіти й науки Сергія Шкарлета.
Я розумію позицію ОПЗЖ, вони захищають своїх кнопкодавів. Частина "слуг народу" заявили, що для них це витрачання часу, і у них є важливіші справи. Непогано, чи не так? Дійсно, навіщо членам комітету з питань Регламенту та депутатської етики розглядати порушення Регламенту та депутатської етики?".
Деталі: Совсун пообіцяла згодом оприлюднити матеріали, які зібрали її колеги і які не захотів розглянути регламентний комітет.
Також представниця "Голосу" анонсувала заяву до правоохоронних органів із цього приводу.
Передісторія:
- 17 грудня Верховна Ради підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти й науки, хоча профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання про його призначення.
- Присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба!", адже його звинувачували у плагіаті в наукових роботах, праці на Партію регіонів та "крило" колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.
- Інна Совсун заявила, що за це призначення "проголосували" деякі нардепи ОПЗЖ, яких не було у сесійній залі парламенту.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пропонував депутатам, яких обурює призначення Сергія Шкарлета, звертатися до суду та надавати докази звинувачень щодо його плагіату та щодо неодноосібного голосування нардепів.
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