Лукашенко обрисовал "самую демократическую модель государства"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает обещать перераспределение властных полномочий и "красивую демократическую схему".

Источник: Лукашенко на совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й, цитирует его пресс-служба

Прямая речь: "Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия.

В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал - если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием.

На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема".

Детали: Всебелорусское народное собрание, подобное съездам КПСС, созывается Александром Лукашенко. Его дата на данный момент неизвестна. Ранее была информация, что ВНС может пройти в конце января 2021 года. Оппозиция Беларуси опасается, что Лукашенко попытается с его помощью легитимизировать свою власть.

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