Микитась возместил государству 50 млн – НАБУ

Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии бывший народный депутат Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн гривен.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Сейчас в бюджет направлено 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн, сообщает Бюро.

Ведомство отмечает, что в этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскано залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

Что было раньше: 1 декабря 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении нового преступления бывшему народному депутату Максиму Микитасю по делу госкомпании "Укрбуд".

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