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Микитась возместил государству 50 млн – НАБУ

Среда, 2 декабря 2020, 19:32

Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии бывший народный депутат Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн гривен.

Источникпресс-служба НАБУ

Детали: Сейчас в бюджет направлено 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн, сообщает Бюро.

Ведомство отмечает, что в этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскано залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

Что было раньше: 1 декабря 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении нового преступления бывшему народному депутату Максиму Микитасю по делу госкомпании "Укрбуд".

Предыстория: 

  • Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
  • 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залогав сумме 5,5 миллиона гривен. 22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.
  • 25 октября 2019 года за Микитася внесли залог. 20 января 2020 года его сняли с рейсапри попытке вылета из Украины.

Украинская правда
Темы: МикитасьНАБУНацгвардия


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