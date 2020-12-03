У Венедиктовой ответили на обвинения НАБУ касательно Татарова

Офис генпрокурора заявил, что действует "исключительно в рамках закона и определенных полномочий", в частности по делу "Укрбуда" и квартир для Нацгвардии, где фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Источник: сайт ОГП

Детали: 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Офис генпрокурора сознательно срывает расследование в отношении Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу.

В Офисе ответили, что Венедиктова 1 декабря она изменила группу прокуроров по делу о фальсификации и добавила в группу себя, потому что "дело приобрело резонансный статус" и надо обеспечить "быстрое, полное, объективное, всестороннее и эффективное исследование всех обстоятельств уголовного производства". Там подчеркнули, что она не должна ни с кем согласовывать такие свои действия.

В Офисе уточнили, что "с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу" в состав группы прокуроров были включены и.о. руководителя САП Максим Грищук, а старшим группы определен начальник управления САП Андрей Довгань.

Там обратили внимание общественности и НАБУ, что "изменение группы прокуроров в уголовном производстве не влияет на проведение следственных розыскных действий в рамках досудебного расследования уголовного производства правоохранительным органом".

В ОГП выдвинули антикоррупционному бюро контробвинения. Упрекнули, что оно предало огласке видео негласных следственных действий "с целью попытки оказания давления на генерального прокурора с помощью медиа-сообщества и общественных активистов". По мнению Офиса, это является нарушением гарантии независимости прокурора в принятых им решениях, а оценка обоснованности подозрения любому человеку на основании нескольких видеоматериалов "была бы грубым нарушением основных конституционных принципов".

Предыстория: 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Офис генерального прокурора сознательно срывает дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

В НАБУ отметили, что вечером 1 декабря "генпрокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии".

Сообщалось, что из-за этого детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки сообщить Татарову о подозрении.

Напомним: Собеседник в правоохранительных органах 2 декабря рассказал УП, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

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С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.

По данным УП, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.