В КС ответили на решение Зеленского об отстранении Тупицкого
Вторник, 29 декабря 2020, 22:26
В Конституционном суде запланировали специальное пленарное заседание из-за указа президента Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.
Источник: пресс-служба КСУ
Дословно: "Решение об увольнении судьи Конституционного Суда от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него" .
Детали: В суде обещают назначить по этому поводу "специальное пленарное заседание".
Что было раньше:
- Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.
- Офис генерального прокурора в понедельник 28 декабря направилпо почте уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкого за его неявку в понедельник на процессуальные действия.
- Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца.
- В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет президенту отстранять от должности судью КС.
- 29 декабря Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС.
Украинская правда