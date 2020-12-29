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В КС ответили на решение Зеленского об отстранении Тупицкого

Вторник, 29 декабря 2020, 21:26
В КС ответили на решение Зеленского об отстранении Тупицкого

В Конституционном суде запланировали специальное пленарное заседание из-за указа президента Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

Источник: пресс-служба КСУ

Дословно: "Решение об увольнении судьи Конституционного Суда от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него" .

Детали: В суде обещают назначить по этому поводу "специальное пленарное заседание".

Что было раньше:

  • Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.
  • Офис генерального прокурора в понедельник 28 декабря направилпо почте уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкого за его неявку в понедельник на процессуальные действия.
  • Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца.
  • В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет президенту отстранять от должности судью КС.
  • 29 декабря Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС.

Украинская правда

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Темы: КСТупицкийЗеленский
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