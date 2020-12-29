В КС ответили на решение Зеленского об отстранении Тупицкого

В Конституционном суде запланировали специальное пленарное заседание из-за указа президента Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

Источник: пресс-служба КСУ

Дословно: "Решение об увольнении судьи Конституционного Суда от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него" .

Детали: В суде обещают назначить по этому поводу "специальное пленарное заседание".

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