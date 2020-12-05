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В Минздраве рассказали, кто бесплатно получит вакцину от коронавируса

Суббота, 5 декабря 2020, 09:52
В Минздраве рассказали, кто бесплатно получит вакцину от коронавируса

В Министерстве здравоохранения заявили, что правительство сможет обеспечить бесплатное вакцинирование от коронавируса граждан, относящихся к "группам риска".

Источник: глава Минздрава Максим Степанов, которого цитирует DW

Детали: По словам министра здравоохранения, правительство планирует в первую очередь обеспечить бесплатную вакцинацию от коронавируса людям, относящимся к "группам риска", это медики, люди пожилого возраста (старше 60 лет), граждане, имеющие сопутствующие проблемы со здоровьем: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

При этом сам Степанов также планирует вакцинироваться.

Прямая речь: "Я уверен, что хотя бы те группы риска, которые мы определили в стране, мы должны обязательно в первую очередь начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - пожилые люди и те, кто имеет заболевания. Моя задача, чтобы мы вакцинировали прежде всего тех людей, которые в этом нуждаются. Но я буду (также вакцинироваться - УП)".

Напомним:

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года.
  • По состоянию на 5 декабря в Украине обнаружили еще 13 825 заражений коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране вирусом заразились 801 716 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусСтепановМинздрав
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