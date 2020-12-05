Суд отменил региональный статус русского языка на Одесчине

Одесский окружной административный суд в четверг, 3 декабря, признал противоправным и недействительным решение Одесского областного совета об признании в Одесской области русского языка как регионального.

Источник: решение суда, пресс-служба ООАС

Детали: Суд решил удовлетворить иск первого заместителя прокурора Одесской области (в интересах государства) к Одесскому облсовету.

В ООАС отметили, что при рассмотрении иска суд руководствовался решением Конституционного Суда Украины от 28 февраля 2018 года, которым Закон Украины "Об основах государственной языковой политики", был признан не соответствующим Конституции Украины.

Отмечается, что именно на основании этого закона Одесский облсовет 15 августа 2012 принял решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Одесской области.

Исходя из этих обстоятельств, суд пришел к выводу, что иск о признании противоправным и недействительным решения Одесского областного совета об установлении в Одесской области русского языка как регионального подлежит удовлетворению.

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Напомним: