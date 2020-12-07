Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

После обстрелов из противотанковых систем на Донбассе уже сутки тихо

Понедельник, 7 декабря 2020, 07:29

5 декабря российско-оккупационные войска в Донбассе обстреляли украинские позиции по противотанковых систем, а уже 6 декабря, по сообщениям штаба ООС, войска России не осуществили ни одного выстрела.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина ".

Что предшествовало: 5 декабря российско-оккупационные войска в Донбассе осуществляли обстрелы позиций украинской армии с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.

Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.

Читайте также: Освобожденный из плена танкист рассказал "Украинской правде" о российских военных на Донбассе.

Темы: ООСРосcияоккупациявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Явка на выборах в Кривом Роге составила около 35%

В Минске задержали более 300 человек

фотоЗеленский встретился с военными на Донбассе

Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль

Госдеп США признал уроженцев Курил японцами, Россия отреагировала

Власти Кипра решили, когда откроют границу для украинцев

Все новости...
ООС
Война: враг вел огонь из тяжелое вооружение. Работал снайпер
Боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, одного бойца ранили
Снайпер боевиков ранил бойца ООС
Последние новости
08:11
Спад "волны" COVID продолжается: 8 641 случай за воскресенье в Украине
08:00
Главные новости воскресения и ночи: перечень карантинных ограничений, фото капсулы с астероидом
07:29
После обстрелов из противотанковых систем на Донбассе уже сутки тихо
07:07
Рут Гинзбург, Светлана Тихановська, Тейлор Свифт — женщины 2020 года по версии Financial Times
05:50
В Беларуси на похоронах активиста задержали ведущего траурной церемонии
04:41
За сутки в мире 530 тысяч человек заразились коронавирусом
04:04
Обновлено от 22:44Адвокат Трампа Джулиани подхватил коронавирус
03:09
ФотоЯпония показала капсулу с астероидным грунтом, которая преодолела шесть миллиардов километров
02:38
Украина остается мировым лидером по скорости распространения COVID
01:51
120-й день после выборов: Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!