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После обстрелов из противотанковых систем на Донбассе уже сутки тихо

Понедельник, 7 декабря 2020, 06:29
После обстрелов из противотанковых систем на Донбассе уже сутки тихо

5 декабря российско-оккупационные войска в Донбассе обстреляли украинские позиции по противотанковых систем, а уже 6 декабря, по сообщениям штаба ООС, войска России не осуществили ни одного выстрела.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина ".

Что предшествовало: 5 декабря российско-оккупационные войска в Донбассе осуществляли обстрелы позиций украинской армии с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.

Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.

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Темы: ООСРосcияоккупациявойна
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