Путин заявил Меркель, что готов продолжать работу в "Нормандском формате"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил готовность продолжать работу в "Нормандском формате".

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".

Детали: Отмечается, что в отношении войны на Донбассе стороны "с удовлетворением" констатировали, что в целом соблюдается перемирие, введённое в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня".

Также в Кремле сообщили, что время разговора была "высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений "нормандской четвёрки", принятых год назад на саммите в Париже".

Путин заявил о "безальтернативности Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств".

Стороны выразили обоюдную готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и борьбу с СOVID-19.

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