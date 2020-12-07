Путин заявил Меркель, что готов продолжать работу в "Нормандском формате"
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил готовность продолжать работу в "Нормандском формате".
Источник: сайт Кремля
Дословно: "Подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".
Детали: Отмечается, что в отношении войны на Донбассе стороны "с удовлетворением" констатировали, что в целом соблюдается перемирие, введённое в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня".
Также в Кремле сообщили, что время разговора была "высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений "нормандской четвёрки", принятых год назад на саммите в Париже".
Путин заявил о "безальтернативности Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств".
Стороны выразили обоюдную готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ.
Кроме того, Путин и Меркель обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и борьбу с СOVID-19.
Предыстория:
- 13 ноября состоялась видеоконференция политических советников лидеров государств "Нормандской четверки". На ней председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил принять документ, так называемый "План Кравчука", для эффективной работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
- Ранее украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
- По информации СМИ, украинская сторона подготовила новые детали к предложенному ТКГ Плану действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Они включают передачу Украине контроля над границей и полную демилитаризацию ОРДЛО.
- Президент Владимир Зеленский назвал возможными выборы на Донбассе весной 2021 года, но отметил, что выборы – не самоцель, главное – деоккупация Донбасса.