Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин заявил Меркель, что готов продолжать работу в "Нормандском формате"

Понедельник, 7 декабря 2020, 14:21
Путин заявил Меркель, что готов продолжать работу в Нормандском формате
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил готовность продолжать работу в "Нормандском формате".

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".

Детали: Отмечается, что в отношении войны на Донбассе стороны "с удовлетворением" констатировали, что в целом соблюдается перемирие, введённое в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня".

Также в Кремле сообщили, что время разговора была "высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений "нормандской четвёрки", принятых год назад на саммите в Париже".  

Путин заявил о "безальтернативности Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств".

Стороны выразили обоюдную готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и борьбу с СOVID-19. 

Предыстория:

  • 13 ноября состоялась видеоконференция политических советников лидеров государств "Нормандской четверки". На ней председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил принять документ, так называемый "План Кравчука", для эффективной работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
  • Ранее украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. 
  • По информации СМИ, украинская сторона подготовила новые детали к предложенному ТКГ Плану действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Они включают передачу Украине контроля над границей и полную демилитаризацию ОРДЛО.
  • Президент Владимир Зеленский назвал возможными выборы на Донбассе весной 2021 года, но отметил, что выборы – не самоцель, главное – деоккупация Донбасса.

Украинская правда
Темы: ПутинМеркельДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Путин
Волкер: Для Путина решение саммита – это недостаток решимости относительно членства Украины в НАТО
Байден указал на ошибку Путина относительно НАТО
Шойгу заявил, что Путину дважды в день докладывают о войне
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: