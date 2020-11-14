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Нормандский формат: Ермак предложил принять "План Кравчука" для активизации работы ТКГ

Суббота, 14 ноября 2020, 00:13

Во время видеоконференции политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил принять документ, так называемый "План Кравчука", для эффективной работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Источник: Офис президента

Дословно: "Вместе с тем Андрей Ермак отметил необходимость активизации работы Трехсторонней контактной группы. Поэтому он выступил за принятие документа, который предоставил бы толчок Минскому переговорному формату".

Детали: Таким документом, по мнению Ермака, может стать "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей", который подготовила украинская сторона.

"Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандской формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата", – сказал председатель ОП.

Он также отметил, что в этом документе обобщены все предложения, которые озвучивали стороны на прошлых заседаниях ТКГ. В то же время, о которых конкретных положениях идет речь, Ермак не объяснил или об этом не говорится в сообщении Офиса.

Советники договорились продолжить консультации по выработке дорожной карты на основе этого документа. В свою очередь Германия предложила организовать работу экспертных групп советников лидеров стран – участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса, что поддержала украинская сторона.

Указывается, что российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ.

Предыстория:

  • Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. 
  • По информации СМИ, украинская сторона подготовила новые детали к предложенному ТКГ Плану действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Они включают передачу Украине контроля над границей и полную демилитаризацию ОРДЛО.
  • Президент Владимир Зеленский назвал возможными выборы на Донбассе весной 2021 года, но отметил, что выборы - не самоцель, главное - деоккупация Донбасса.

Украинская правда

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Темы: нормандский форматДонбасс
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