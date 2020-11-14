Нормандский формат: Ермак предложил принять "План Кравчука" для активизации работы ТКГ
Во время видеоконференции политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил принять документ, так называемый "План Кравчука", для эффективной работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Источник: Офис президента
Дословно: "Вместе с тем Андрей Ермак отметил необходимость активизации работы Трехсторонней контактной группы. Поэтому он выступил за принятие документа, который предоставил бы толчок Минскому переговорному формату".
Детали: Таким документом, по мнению Ермака, может стать "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей", который подготовила украинская сторона.
"Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандской формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата", – сказал председатель ОП.
Он также отметил, что в этом документе обобщены все предложения, которые озвучивали стороны на прошлых заседаниях ТКГ. В то же время, о которых конкретных положениях идет речь, Ермак не объяснил или об этом не говорится в сообщении Офиса.
Советники договорились продолжить консультации по выработке дорожной карты на основе этого документа. В свою очередь Германия предложила организовать работу экспертных групп советников лидеров стран – участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса, что поддержала украинская сторона.
Указывается, что российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ.
Предыстория:
- Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
- По информации СМИ, украинская сторона подготовила новые детали к предложенному ТКГ Плану действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Они включают передачу Украине контроля над границей и полную демилитаризацию ОРДЛО.
- Президент Владимир Зеленский назвал возможными выборы на Донбассе весной 2021 года, но отметил, что выборы - не самоцель, главное - деоккупация Донбасса.