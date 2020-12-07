В Беларуси гражданке Швейцарии дали 2,5 года колонии: сорвала балаклаву с омоновца

В Беларуси гражданку Швейцарии Наталью Херше приговорили к 2,5 годам колонии за то, что на женском марше 19 сентября она сорвала балаклаву с омоновца.

Источник: TUT.BY

Прямая речь Херше: "Я живу в европейской демократической стране, где демократические принципы и свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях и параллелях власти. Где право свободы слова и мирных собраний определены Конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу мою родину — Беларусь будущего, свободную Беларусь".

Детали: Судья постановил удовлетворить гражданский иск сотрудника ОМОН Сергея Кончика и выплатить ему компенсацию в виде 1000 рублей. Херше судья признал виновной по ч. 2. ст. 363 Уголовного кодекса (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел). 2,5 года колонии общего режима просил для обвиняемой прокурор.

Судья также постановил уничтожить бело-красно-белый флаг, который был изъят у Херше.

После объявления приговора родственники стали кричать "Позор!". Брат осужденной сообщил, что адвокат будет обжаловать приговор.

Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт, который присутствовал на суде, сообщил, что в рамках консульской защиты будет и дальше оказывать поддержку, насколько это возможно.

Он уже навещал Херше три раза в СИЗО. Защищать ее будут и дальше как гражданку Швейцарии, которой она является.

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