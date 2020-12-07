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В Беларуси гражданке Швейцарии дали 2,5 года колонии: сорвала балаклаву с омоновца

Понедельник, 7 декабря 2020, 16:17
Фото tut.by

В Беларуси гражданку Швейцарии Наталью Херше приговорили к 2,5 годам колонии за то, что на женском марше 19 сентября она сорвала балаклаву с омоновца.

Источник: TUT.BY

Прямая речь Херше: "Я живу в европейской демократической стране, где демократические принципы и свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях и параллелях власти. Где право свободы слова и мирных собраний определены Конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу мою родину — Беларусь будущего, свободную Беларусь".

Детали: Судья постановил удовлетворить гражданский иск сотрудника ОМОН Сергея Кончика и выплатить ему компенсацию в виде 1000 рублей. Херше судья признал виновной по ч. 2. ст. 363 Уголовного кодекса (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел). 2,5 года колонии общего режима просил для обвиняемой прокурор.

Судья также постановил уничтожить бело-красно-белый флаг, который был изъят у Херше.

После объявления приговора родственники стали кричать "Позор!". Брат осужденной сообщил, что адвокат будет обжаловать приговор.

Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт, который присутствовал на суде, сообщил, что в рамках консульской защиты будет и дальше оказывать поддержку, насколько это возможно.

Он уже навещал Херше три раза в СИЗО. Защищать ее будут и дальше как гражданку Швейцарии, которой она является.

Предыстория:

  • Херше – белоруска, которая 12 лет живет в Швейцарии. Ее задержали 19 сентября в рамках административного нарушения статьи 23.34 КоАП.
  • При задержании, по данным протокола, женщина не подчинилась требованию сотрудников милиции пройти в спецавтотранспорт и пыталась скрыться. Когда ее действия были пресечены сотрудником ОМОНа Кончиком, она якобы умышленно оказала "сопротивление с насилием": вырывалась и упиралась, схватила Кончика за лицо и поцарапала, стащила балаклаву, тем самым "испортила форменное обмундирование" и "нанесла телесные травмы".
  • Херше свою вину в том, что участвовала в несанкционированном митинге и что нанесла телесные повреждения, не признала. По ее словам, она участвовала в мирной акции протеста и пыталась снять балаклаву.

Темы: Беларусьакциисудтюрьма


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