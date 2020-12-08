Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венеция снова подтоплена, несмотря на систему шлюзов – из-за ошибки в прогнозе

Вторник, 8 декабря 2020, 18:33

Значительная часть Венеции снова оказалась подтопленной, несмотря на наличие защитных шлюзов, из-за ошибок в прогнозе о масштабах подъема воды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Утром 8 декабря уровень воды поднялся на 137 см, в результате чего значительная часть города оказалась под водой.

Систему мобильных шлюзов Mose, которая однажды уже успешно спасла город от подтопления - впервые после своего запуска, на этот раз не запустили из-за ошибки в прогнозе.

 

Ожидалось, что уровень воды поднимется на 120 см, тогда как активация системы запускается при 130 см и более. На время, когда стали понятны реальные масштабы прилива, запускать дамбу было уже поздно.

На этот раз наводнение менее масштабное, чем разрушительный 187-сантиметровый прилив, что затопил Венецию в ноябре прошлого года.

Кроме Венеции, от непогоды страдают ряд других городов. В частности, горнолыжный курорт Фопполо в провинции Бергамо оказался обесточен и почти отрезан от мира после сильного снегопада. Дорогу пришлось перекрыть из-за угрозы схода лавин. В отличие от предыдущих лет, до эпидемии коронавируса, сейчас в городе преимущественно местные жители, тогда как раньше это могли быть тысячи туристов.

Угрожающая ситуация сложилась в Риме - после мощных дождей поднялся уровень воды в Тибре и также есть угроза подтопления.

Красный уровень предупреждения из-за непогоды объявили для всего региона Лацио, а также для Салерно в Кампании. Все реки в регионе находятся под усиленным наблюдением.

 

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: