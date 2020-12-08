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Венеция снова подтоплена, несмотря на систему шлюзов – из-за ошибки в прогнозе

Вторник, 8 декабря 2020, 19:33

Значительная часть Венеции снова оказалась подтопленной, несмотря на наличие защитных шлюзов, из-за ошибок в прогнозе о масштабах подъема воды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Утром 8 декабря уровень воды поднялся на 137 см, в результате чего значительная часть города оказалась под водой.

Систему мобильных шлюзов Mose, которая однажды уже успешно спасла город от подтопления - впервые после своего запуска, на этот раз не запустили из-за ошибки в прогнозе.

 

Ожидалось, что уровень воды поднимется на 120 см, тогда как активация системы запускается при 130 см и более. На время, когда стали понятны реальные масштабы прилива, запускать дамбу было уже поздно.

На этот раз наводнение менее масштабное, чем разрушительный 187-сантиметровый прилив, что затопил Венецию в ноябре прошлого года.

Кроме Венеции, от непогоды страдают ряд других городов. В частности, горнолыжный курорт Фопполо в провинции Бергамо оказался обесточен и почти отрезан от мира после сильного снегопада. Дорогу пришлось перекрыть из-за угрозы схода лавин. В отличие от предыдущих лет, до эпидемии коронавируса, сейчас в городе преимущественно местные жители, тогда как раньше это могли быть тысячи туристов.

Угрожающая ситуация сложилась в Риме - после мощных дождей поднялся уровень воды в Тибре и также есть угроза подтопления.

Красный уровень предупреждения из-за непогоды объявили для всего региона Лацио, а также для Салерно в Кампании. Все реки в регионе находятся под усиленным наблюдением.

 



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