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Макрон распустил парламент Франции

Катерина Тищенко, Сергей СидоренкоВоскресенье, 9 июня 2024, 22:17
Макрон распустил парламент Франции
Еммануель Макрон, Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон после провала на выборах объявил, что распускает Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля.

Источник: Макрон в видеоображении в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: На выборах в Европарламент "промакроновский" список получил поражение, взяв вдвое меньше чем праворадикальное "Национальное объединение".

Экзитполы во Франции прогнозируют, что "Национальное объединение" – праворадикальная партия, которую чаще всего ассоциируют с ее неформальным лидером Марин Ле Пен – станет безусловным лидером с ожидаемым показателем в 31,5%. Это более чем вдвое превышает показатели списка центристских и либеральных политиков из партий, поддерживающих Макрона. Пропрезидентский список получил второе место, но лишь с 15,2% (на прошлых евровыборах было 22,4%). Кроме того, на грани преодоления 5% барьера находится еще один праворадикальный список, "Реконкиста", что дополнительно свидетельствует о росте ультраправых.

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Этот результат "не является хорошим для партий, которые защищают Европу", заявил Макрон, добавив, что ультраправые набирают популярность повсеместно на континенте.

Прямая речь Макрона: "Я не могу действовать так, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования.

Через несколько минут я подпишу указ о созыве парламентских выборов, которые состоятся 30 июня, первый тур, и 7 июля, второй тур".

Что предшествовало: Ранее ЕвроПравда сообщила, что ультраправые требуют роспуска парламента Франции. Впрочем, президент не был обязан этого делать.

В целом на евровыборах лидирует проукраинская ЕНП.

Темы: Франциявиборы
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