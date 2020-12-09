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ВСУ сбили беспилотник, которым боевики корректировали огонь из гранатомета

Среда, 9 декабря 2020, 18:18

С начала суток 9 декабря на Донбассе зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Да, по украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска дважды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем. А вблизи Авдеевки - с автоматического станкового гранатомета.

Для корректировки огня с АГС враг применил БПЛА типа "квадрокоптер" со стороны населенного пункта Минеральное. Всего несколько выстрелов из стрелкового оружия понадобилось украинским воинам, чтобы сбить БПЛА противника после пересечения линии разграничения ".

Детали: Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет.

Саперы ДСНС разминировали почти 4 гектара территории.

Напомним: Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал, чем в ближайшее время украинские бойцы получат радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками.

Оккупанты систематически запускают беспилотники в сторону позиций военных ВСУ. Иногда их подавляют, иногда - сбивают.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыДонбассООСвойна


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