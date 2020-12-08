Военные на передовой получат антидроновые ружья - Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал, чем в ближайшее время украинские бойцы получат радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками.

Источник: Хомчак в интервью АрмияInform

Прямая речь Хомчака: "Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА. Жаль, что сейчас о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, еще не идет. И такое положение дел точно не соответствует запросу украинского общества".

Почему это важно: Оккупанты систематически запускают беспилотники в сторону позиций военных ВСУ. Иногда их подавляют, иногда - сбивают.