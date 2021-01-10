Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Усиление карантина поможет снизить заболеваемость – эпидемиолог

Воскресенье, 10 января 2021, 14:14

Заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Чумаченко рассказала, что послепраздничное усиление карантинных мероприятий в Украине поможет прервать цепь передачи коронавируса.

Источник: комментарий Чумаченко Укринформу

Прямая речь: "Во время праздников люди общались, кто-то из них заразился. Инфицированный человек заразен не с первого дня, а в конце инкубационного периода. После возникновения симптомов, где-то один-два дня, он уже начинает выделять возбудителя и может заразить других. Когда мы в этот момент вводим карантин и этот человек не общается с большим кругом других лиц, то таким образом цепочка передачи прекращается".

Детали: По словам специалиста, эффективность усиленного карантина окончательно можно будет оценить уже через две недели.

Профессор убеждена, что карантин однозначно должен дать снижение заболеваемости, но полной остановки распространения COVID-19 все равно ждать не стоит.

По ее словам, это связано с тем, что, во-первых, карантина не придерживаются так, как надо, а также потому, что сложно отслеживать контакты инфицированных.

Дополнительно: Чумаченко уверена, что оценить эффективность карантина можно будет после сравнения заболеваемости в карантин с заболеваемостью в течение двух недель после введения карантина. Дело в том, что максимальный инкубационный период болезни – 2 недели. А в среднем он составляет 5-6 дней, поэтому через пять-шесть дней уже можно будет сделать первые предварительные выводы о действенности ограничений.

Напомним: Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что согласно прогнозу, уже на этой неделе ожидается всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине. Это обусловлено тем, что большое количество людей заразилось во время новогодних праздников.

Темы: локдаункарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

О подготовке убийства Шеремета Украину предупреждали еще при Януковиче – экс-спецназовец

Вероятное отстранение Трампа: Пенс может взять власть в свои руки – CNN

Коронавирус: больше 5 тысяч новых заражений за день, 99 человек умерли

фотоВ США начался суд над "шаманом" и другими знаковыми штурмовиками Капитолия

Компания Moderna готова изготовить сотни миллионов доз вакцины от Covid

видеоКривонос рассказал про нереализованный план вытеснения РФ из Крыма

Все новости...
локдаун
На этой неделе количество заражений Covid начнет расти – Минздрав
Пандемия: во Франции расширяют действие комендантского часа
Новости 8 января: вакцина для Украины, метро на локдауне, Зеленский на Буковеле
Последние новости
14:53
Лукашенко пообещал проект новой Конституции Беларуси к концу года
14:40
фотоВ Умани вандалы осквернили мемориал воинам АТО, полиция их ищет
14:27
Нафтогаз о взрыве в Лубнах: все обязательства по транзиту газа в ЕС выполняются
14:14
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость – эпидемиолог
13:30
Ryanair существенно сократил количество рейсов из Украины
13:26
О подготовке убийства Шеремета Украину предупреждали еще при Януковиче – экс-спецназовец
13:09
Алиев и Пашинян прилетят к Путину обсудить Карабах
12:29
Нарушение правил продажи елок: Госэкоинспекция насчитала почти полмиллиона убытков
12:14
инфографикаВ Киеве сотни новых заражений Covid и 10 летальных случаев
11:53
В Германии количество смертей от коронавируса превысило 40 тысяч
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!