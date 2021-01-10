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Усиление карантина поможет снизить заболеваемость – эпидемиолог

Воскресенье, 10 января 2021, 13:14
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость – эпидемиолог

Заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Чумаченко рассказала, что послепраздничное усиление карантинных мероприятий в Украине поможет прервать цепь передачи коронавируса.

Источник: комментарий Чумаченко Укринформу

Прямая речь: "Во время праздников люди общались, кто-то из них заразился. Инфицированный человек заразен не с первого дня, а в конце инкубационного периода. После возникновения симптомов, где-то один-два дня, он уже начинает выделять возбудителя и может заразить других. Когда мы в этот момент вводим карантин и этот человек не общается с большим кругом других лиц, то таким образом цепочка передачи прекращается".

Детали: По словам специалиста, эффективность усиленного карантина окончательно можно будет оценить уже через две недели.

Профессор убеждена, что карантин однозначно должен дать снижение заболеваемости, но полной остановки распространения COVID-19 все равно ждать не стоит.

По ее словам, это связано с тем, что, во-первых, карантина не придерживаются так, как надо, а также потому, что сложно отслеживать контакты инфицированных.

Дополнительно: Чумаченко уверена, что оценить эффективность карантина можно будет после сравнения заболеваемости в карантин с заболеваемостью в течение двух недель после введения карантина. Дело в том, что максимальный инкубационный период болезни – 2 недели. А в среднем он составляет 5-6 дней, поэтому через пять-шесть дней уже можно будет сделать первые предварительные выводы о действенности ограничений.

Напомним: Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что согласно прогнозу, уже на этой неделе ожидается всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине. Это обусловлено тем, что большое количество людей заразилось во время новогодних праздников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: локдаункарантинкоронавирус
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