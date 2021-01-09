Цього тижня кількість заражень Covid почне рости – МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що згідно з прогнозом, вже цього тижня очікується сплеск кількості випадків коронавірусу в Україні.

Джерело: Степанов на суботньому брифінгу

Деталі: За словами очільника МОЗ, введення посиленого карантину продиктоване тим, що після новорічних свят відбудеться стрибок захворюваності. І щоб уникнути великої хвилі заражень, уряд вирішив обмежити контакти для громадян, аби потенційно хворі не могли активно розповсюджувати Covid-19.

За прогнозами МОЗ, вже цього тижня почнеться зростання кількості заражених людей, і не можна допустити, щоб це переросло у чергову велику хвилю поширення хвороби.

Пряма мова: "Якщо ми зараз не ввели б посилені протиепідемічні заходи, то згідно нашим прогнозам, вже за декілька тижнів нам би довелося вводити більш жорсткий карантин. Період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається із завершенням інкубаційного періоду захворюваності на Covid-19 у людей, які потенційно інфікувалися під час новорічних свят.

Ми прогнозуємо збільшення, а в деяких регіонах - різке збільшення кількості інфікованих, які будуть, в тому числі, джерелом інфекції для оточуючих і становитимуть епідемічну небезпеку".

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Передісторія:

З 8 січня включно в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.

У цей період забороняється діяльність побутових магазинів. Інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60 відсотків площі яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним. Продаж інших груп товарів дозволяється лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Нагадаємо: За добу 8 січня в Україні було зафіксовано 4846 нових випадків COVID-19, 80 хворих померли, 2 411 осіб було госпіталізовано, 7 961 – одужало.