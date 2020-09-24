США и Канада не признают Лукашенко легитимным президентом
США и Канада заявили, что не признают Александра Лукашенко, "инаугурацию" которого сегодня провели в Минске, законным президентом Беларуси.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: В Госдепе США подтвердили, что не считают выборы 9 августа свободными и справедливыми.
"Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", – сообщила пресс-секретарь Государственного департамента.
Там также добавили, что ожидают национального диалога в Беларуси, который будет способствовать свободным президентским выборам.
Министр иностранных дел Канады Франсуа Шампань осудил тайную инаугурацию Лукашенко. Он отметил, что самопровозглашенному президенту не хватает легитимности демократически избранного лидера. Канада также призвала к проведению честных выборов.
🇨🇦 deplores Lukashenko’s unannounced inauguration following a fraudulent election. He lacks the legitimacy as a democratically elected leader.— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) September 23, 2020
🇨🇦 calls for a free & fair election for the people of #Belarus. We are coordinating with the int. partners for an appropriate response.
Предыстория:
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Реакцией на это событие стали очередные митинги в Беларуси. В свою очередь силовики традиционно занимались жестким разгоном участников акций, используя водометы.
- Украина, вслед за Польшей, Германией и Литвой, отказалась признавать легитимность и полномочия Лукашенко. В Москве считают, что инаугурация - это личное дело официального Минска.