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США и Канада не признают Лукашенко легитимным президентом

Четверг, 24 сентября 2020, 01:25
США и Канада не признают Лукашенко легитимным президентом

США и Канада заявили, что не признают Александра Лукашенко, "инаугурацию" которого сегодня провели в Минске, законным президентом Беларуси.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В Госдепе США подтвердили, что не считают выборы 9 августа свободными и справедливыми.

"Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", – сообщила пресс-секретарь Государственного департамента.

Там также добавили, что ожидают национального диалога в Беларуси, который будет способствовать свободным президентским выборам.

Министр иностранных дел Канады Франсуа Шампань осудил тайную инаугурацию Лукашенко. Он отметил, что самопровозглашенному президенту не хватает легитимности демократически избранного лидера. Канада также призвала к проведению честных выборов.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: СШАКанадаБеларусьвиборыЛукашенко
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