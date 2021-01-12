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Непростая, но конструктивная встреча в "нормандском формате" продолжалась более 6 часов – ОПУ

Вторник, 12 января 2021, 22:08

На встрече в "нормандском формате" в Германии, в которой принимает участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации, объявили перерыв до 22 января.

Источник: Офис президента

Дословно: "Во время консультаций, которые длились более 6:00, советники лидеров "Нормандской четверки" обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года.

В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер.

Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимость усиления безопасности договоренностей".

Детали: Отмечается, что в настоящее время объявлен перерыв, а продолжение встречи на уровне политических советников состоится в пятницу 22 января.

Что этому предшествовало: Во вторник Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыли в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и Франция).

Предыдущая встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.

Украинская правда
Темы: Офис президентанормандский форматАндрей ЕрмакГермания


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