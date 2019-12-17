КС разрешил Раде сократить количество депутатов

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Вторник, 17 декабря 2019, 14:29

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Источник: Украинская правда

Детали: Конституционный суд  признал законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 таким, который соответствует Конституции, но с предостережениями.

Дело в том, что в соответствии с нормами законопроекта изменения необходимо внести также в ряд других статей, где речь идет о численности депутатов.

Напомним:

Темы: Верховная Рада Конституция КС


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