КС разрешил Раде сократить количество депутатов

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Источник: Украинская правда

Детали: Конституционный суд признал законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 таким, который соответствует Конституции, но с предостережениями.

Дело в том, что в соответствии с нормами законопроекта изменения необходимо внести также в ряд других статей, где речь идет о численности депутатов.

Напомним: