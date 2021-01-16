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Украина 8-я в Европе по уровню суточной смертности от COVID-19

Суббота, 16 января 2021, 01:00
Украина 8-я в Европе по уровню суточной смертности от COVID-19

По состоянию на 14 января в странах Европы зарегистрировано 5 721 новых случаев смерти от COVID-19. В частности 166 в Украине.

Источник: Worldometers

Детали: В мире за последние сутки также подтверждено 712 913 новых случаев заражения коронавируса, в частности 249 768 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Испания, Германия и Франция. Украина сейчас на 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 17-м месте.

Сейчас всего в мире диагностировано 94 миллиона случаев заражения коронавирусом, 67 миллионов больных уже вылечились. Подтверждено 2 015 930 смерти от COVID-19.

Продолжают бороться с болезнью более 24 миллионов человек.

Важливо знати: Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Команда международных экспертов ВОЗ, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, 14 января наконец-то смогла прибыть в Китай.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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