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В Twitter уже появился "президентский" аккаунт Байдена

Суббота, 16 января 2021, 12:30
В Twitter уже появился президентский аккаунт Байдена

В Twitter появился официальный аккаунт избранного президента США Джо Байдена, который после инаугурации превратится в аккаунт президента США @POTUS (President of the United States).

Источник: Первый твит в новосозданном аккаунте @PresElectBiden

Дословно: "Это будет аккаунт для моих официальных обязанностей в качестве президента. В 12:01 дня 20 января он превратится в @POTUS. До того времени я буду использовать @JoeBiden".

Детали: По состоянию на 13:30 субботы по киевскому времени, новый аккаунт Байдена набрал уже почти 842 тысячи подписчиков.

Предыстория:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @RealDonaldTrump "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".
  • Сын Трампа предложил изобретателю и бизнесмену Илону Маску создать социальную сеть, которой мог бы пользоваться его отец.
  • Инаугурация Байдена состоится 20 января. 

Украинская правда

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Темы: БайденСШАвиборы
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