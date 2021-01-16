В Twitter уже появился "президентский" аккаунт Байдена

В Twitter появился официальный аккаунт избранного президента США Джо Байдена, который после инаугурации превратится в аккаунт президента США @POTUS (President of the United States).

Источник: Первый твит в новосозданном аккаунте @PresElectBiden

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46. — President-elect Biden (@PresElectBiden) January 15, 2021

Дословно: "Это будет аккаунт для моих официальных обязанностей в качестве президента. В 12:01 дня 20 января он превратится в @POTUS. До того времени я буду использовать @JoeBiden".

Детали: По состоянию на 13:30 субботы по киевскому времени, новый аккаунт Байдена набрал уже почти 842 тысячи подписчиков.