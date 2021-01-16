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В Twitter уже появился "президентский" аккаунт Байдена

Суббота, 16 января 2021, 13:30

В Twitter появился официальный аккаунт избранного президента США Джо Байдена, который после инаугурации превратится в аккаунт президента США @POTUS (President of the United States).

Источник: Первый твит в новосозданном аккаунте @PresElectBiden

Дословно: "Это будет аккаунт для моих официальных обязанностей в качестве президента. В 12:01 дня 20 января он превратится в @POTUS. До того времени я буду использовать @JoeBiden".

Детали: По состоянию на 13:30 субботы по киевскому времени, новый аккаунт Байдена набрал уже почти 842 тысячи подписчиков.

Украинская правда
Темы: БайденСШАвиборы


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