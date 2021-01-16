Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Twitter уже з'явився "президентський" акаунт Байдена

Субота, 16 січня 2021, 12:30
У Twitter уже з'явився президентський акаунт Байдена

У Twitter з'явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States).

Джерело: Перший твіт у новоствореному акаунті @PresElectBiden

Дослівно: "Це буде акаунт для моїх офіційних обов'язків як президента. О 12:01 дня 20 січня він перетвориться на @POTUS. До того часу я буду використовувати @JoeBiden".

Деталі: Станом на 13:30 суботи за київським часом, новий акаунт Байдена набрав уже майже 842 тисячі підписників.

Передісторія: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Соцмережа Twitter назавжди заблокувала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @RealDonaldTrump "через ризик подальшого підбурювання до насильства".
  • Син Трампа запропонував винахіднику та бізнесмену Ілону Маску створити соціальну мережу, якою міг би користуватися його батько.
  • Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденСШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Байден
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: