У Twitter уже з'явився "президентський" акаунт Байдена
У Twitter з'явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States).
Джерело: Перший твіт у новоствореному акаунті @PresElectBiden
Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.— President-elect Biden (@PresElectBiden) January 15, 2021
Дослівно: "Це буде акаунт для моїх офіційних обов'язків як президента. О 12:01 дня 20 січня він перетвориться на @POTUS. До того часу я буду використовувати @JoeBiden".
Деталі: Станом на 13:30 суботи за київським часом, новий акаунт Байдена набрав уже майже 842 тисячі підписників.
Передісторія:
- 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
- Соцмережа Twitter назавжди заблокувала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @RealDonaldTrump "через ризик подальшого підбурювання до насильства".
- Син Трампа запропонував винахіднику та бізнесмену Ілону Маску створити соціальну мережу, якою міг би користуватися його батько.
- Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня.