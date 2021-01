У Twitter уже з'явився "президентський" акаунт Байдена

У Twitter з'явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States).

Джерело: Перший твіт у новоствореному акаунті @PresElectBiden

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.