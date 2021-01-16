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У Twitter уже з'явився "президентський" акаунт Байдена

Субота, 16 січня 2021, 13:30

У Twitter з'явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States).

Джерело: Перший твіт у новоствореному акаунті @PresElectBiden

Дослівно: "Це буде акаунт для моїх офіційних обов'язків як президента. О 12:01 дня 20 січня він перетвориться на @POTUS. До того часу я буду використовувати @JoeBiden".

Деталі: Станом на 13:30 суботи за київським часом, новий акаунт Байдена набрав уже майже 842 тисячі підписників.

Передісторія: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Соцмережа Twitter назавжди заблокувала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @RealDonaldTrump "через ризик подальшого підбурювання до насильства".
  • Син Трампа запропонував винахіднику та бізнесмену Ілону Маску створити соціальну мережу, якою міг би користуватися його батько.
  • Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня. 

Українська правда
Теми: БайденСШАвибори


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