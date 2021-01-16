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Коронавирус в Украине: меньше 8 тысяч новых и 144 летальных случая

Суббота, 16 января 2021, 07:28
Коронавирус в Украине: меньше 8 тысяч новых и 144 летальных случая

По сутки 15 января в Украине выявлено 7729 новых случаев коронавирусной болезни, 144 больных умерли и 9792 выздоровели, госпитализированы 2083 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых заболевших – 245 детей и 369 медработников.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Осуществлено 48700 тестирований, в частности методом ПЦР – 29 363, методом ИФА – 19 337.

За все время пандемии в Украине подтверждено 1 154 692 случаев COVID-19, летальных случаев – 20 686, выздоровели – 857 183 человека.

Что предшествовало: 14 января в Украине было зафиксировано 8199 новых случаев COVID-19, летальных случаев - 166.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирусСтепановМинздрав
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