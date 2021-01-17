Самолет с Навальным приземлился в другом аэропорту

Самолет авиакомпании "Победа" рейса 936 из Берлина с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", а не во "Внуково", как планировалось раньше.

Источник: Медуза, РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Победа", пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш

Детали: В воскресенье вечером на табло московского аэропорта "Внуково", где должен был приземлиться самолет с Навальным, появилась информация, что самолет перенаправлен в аэропорт "Шереметьево".

фото "Медузы"

Дословно: Как видно из опубликованного фото, на табло обозначено, что рейс 936 из Берлина перенаправлен в "Шереметьево".

В то же время, пресс-служба авиакомпании "Победа" сообщила: "Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы".

Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

В 19:12 по киевскому времени пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет сел в "Шереметьево".

Что предшествовало: В 16:19 по киевскому времени Навальный вылетел из Берлина в Москву. Самолет должен приземлиться во "Внуково" около 18:30.

В аэропорту "Внуково", куда должен был прилететь Навальный, задержали его соратников и журналистов.

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