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Самолет с Навальным приземлился в другом аэропорту

Воскресенье, 17 января 2021, 18:11
Самолет с Навальным приземлился в другом аэропорту

Самолет авиакомпании "Победа" рейса 936 из Берлина с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", а не во "Внуково", как планировалось раньше.

Источник: Медуза, РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Победа", пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш

Детали: В воскресенье вечером на табло московского аэропорта "Внуково", где должен был приземлиться самолет с Навальным, появилась информация, что самолет перенаправлен в аэропорт "Шереметьево".

 
фото "Медузы"

Дословно: Как видно из опубликованного фото, на табло обозначено, что рейс 936 из Берлина перенаправлен в "Шереметьево".

В то же время, пресс-служба авиакомпании "Победа" сообщила: "Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы".

В 19:12 по киевскому времени пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет сел в "Шереметьево".

Что предшествовало: В 16:19 по киевскому времени Навальный вылетел из Берлина в Москву. Самолет должен приземлиться во "Внуково" около 18:30.

В аэропорту "Внуково", куда должен был прилететь Навальный, задержали его соратников и журналистов.

Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версиейхимического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Навальный
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