Российские власти объяснили задержание Навального: был в розыске

В управлении ФСИН по Москве заявили, что оппозиционер Алексей Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний

Дословно: "17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока".

"До решения суда (о дальнейшей мере пресечения – ред.) он будет находиться под стражей".

"Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения".

Что предшествовало: В воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании "Победа" рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", а не во "Внуково", как планировалось раньше.

13 января Навальный написал в Instagram, что намерен вернуться из Германии в Россию 17 января.

В тот же день стало известно, что Навального объявили в розыск как приговоренного к 3,5 года тюрьмы условно.

Перед этим ФСИН РФ потребовала заменить Навальному условный срок лишения свободы реальным в деле "Ив Роше", по которому оппозиционер признан российским судом виновным в хищении. Также 29 декабря СКР сообщил о возбуждении против Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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