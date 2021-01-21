Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За сутки от COVID-19 умерло 16 750 человек

Четверг, 21 января 2021, 02:26

По состоянию на 20 январе в мире зарегистрировано 650 тысяч новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 16 650 человек.

Источник: Worldometers

Детали: В мире за последние сутки также подтверждено 650 153 новых случаев заражения коронавирусом, в частности 230 760 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Великобритания, Франция и Германия. Украина сейчас на 11-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 24-м месте.

Сейчас всего в мире диагностировано 94 миллиона случаев заражения коронавирусом, 67 миллионов больных уже вылечились. Подтверждено 2 015 930 смерти от COVID-19.

Продолжают бороться с болезнью более 24 миллионов человек.

Важливо знати: Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Команда международных экспертов ВОЗ, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, 14 января наконец-то смогла прибыть в Китай.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский предостерегает Шмыгаля и Разумкова относительно скандального законопроекта о локализации

Новости 20 января: инаугурация Байдена, пленные для Медведчука

Россия и Медведчук используют пленных в политических интересах – ТКГ

фотоЗеленский, Ермак и глава посольства США вместе смотрели инаугурацию Байдена

видео.обновленоВ США прошла инаугурация нового президента

Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США

Все новости...
коронавирус
В Минздраве заявили, что договариваются о закупке еще одной вакцины от коронавируса
Россияне подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в ЕС
Киев готов вернуть детей в школы, но есть и план Б
Последние новости
02:26
За сутки от COVID-19 умерло 16 750 человек
01:51
ВидеоОдна и та же ракета SpaceX в восьмой раз доставила груз на орбиту
01:03
Шмыгаль анонсировал срочный Кабмин для увольнения заместителя Уруского
00:31
Байден взял под контроль официальный аккаунт президента США в Twitter
23:56
Генсек НАТО поздравил Байдена: Это начало новой главы в трансатлантических отношениях
23:24
Зеленский предостерегает Шмыгаля и Разумкова относительно скандального законопроекта о локализации
22:40
Сайту Белого дома вернули испаноязычную версию
22:21
Новости экономики: фондовый рынок в Украине, "зеленые облигации", годовые тарифы на газ
22:08
В МОН подтвердили, что Портнов и Новинский вошли в наблюдательный совет академии Кивалова
21:51
Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 граждан США
Все новости...